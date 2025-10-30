فُجع الوسط الفني في مصر بوفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، بعد سقوطهما من رافعة كانا يستقلانها دون حماية، لإنهاء بعض الأعمال لإحدى شركات الإعلانات، وذلك بعد انتهائهما من نقل أحداث «مهرجان الجونة السينمائي الدولي».

وطالب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الخاص في «فيسبوك» بفتح تحقيق في وفاة المصوّرين، معبّراً عن حزنه الشديد وصدمته من خبر الوفاة، معزّياً أقارب الراحلين اللذين توفيا إثر حادث وصفه سلامة بـ«المخيف».

وكتب سلامة «تعازينا لكل محبي وأقارب وأصدقاء المصوّر المحترم الخلوق الشاطر ماجد هلال، والله يصبّرهم على مصيبتهم، واقعة وفاته مخيفة ولازم توضيح وتحقيق، لو القصة حقيقية، يعني إيه يتطلب منه يصوّر فوق ونش بدون حماية ويوقع من عليه؟».

تفاصيل الوفاة

وكشف أحد أصدقاء المصوّرين سبب الوفاة قائلاً في تصريحات صحافية: «كانوا بيصوّروا حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية».

وأضاف: «وقعوا من على الونش وهما بيصوّروا وحالياً في طريقنا للمشرحة، وتحقيقات الجهات المختصة لسّه شغّالة، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصوّرين».

وكان آخر ما كتبه المصوّر ماجد هلال في عيد ميلاده منذ أيام: «الحمد لله على نعمته وفضله عليّا والحمد لله على كل النِّعم اللي ربنا أنعم بيها على الواحد وكرمه بكل حاجة وصلتلها وبتعلّمها في الرحلة، وممتن جداً جداً للرحلة كلها بالحلو والصعب اللي فيها ومتحمّس للـ40 اللي زيّهم أما نشوف هيحصل إيه للواد ده قدام».