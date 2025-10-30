كشفت مراسلة قناة «الجديد» اللبنانية جاسينت عنتر، تفاصيل الموقف الذي تعرضت له مع الإعلامية المصرية هالة سرحان خلال تغطيتها فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في بيروت، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و قالت جاسينت: «أثناء وجودي في الملتقى الإعلامي العربي لتقديم رسالة مباشرة على الهواء، اقتربت من الإعلامية الكبيرة هالة سرحان لطلب إجراء مقابلة سريعة معها حول أجواء الملتقى، لم أكن في تلك اللحظة أعرفها شخصيًا، ولم أتابع أعمالها سابقًا، وأعترف بأن ذلك يُعدّ تقصيرًا مني، لأنها من أبرز وأهم الأسماء الإعلامية في مصر والعالم العربي».

وأضافت الإعلامية هالة سرحان لم تكن تدرك أننا على الهواء مباشرة، ولذلك كانت ردة فعلها في البداية حادة بعض الشيءىومع ذلك، بادرت فورًا بالاعتذار منها وعدت لاستكمال المقابلة، وبعد أن علمتْ أننا على الهواء، تعاملت بلُطف كبير، وسعت إلى إصلاح الموقف، واستكملت الحوار بطريقة راقية واحترافية.

وتابعت «قد يكون الخطأ من جانبي في البداية، لكنني تصرفت بعفوية تامة، ولم أقصد مطلقًا الإساءة إلى أي شخصية إعلامية أو التقليل من شأن أحد، كنت أرغب في إجراء لقاء سريع مع شخصية بارزة ضمن أجواء الحدث».

وقالت، كل الاحترام والتقدير للإعلامية القديرة هالة سرحان، ما جرى كان درسًا مهمًا لي ولكل إعلامي بأن التحضير والمعرفة المسبقة أساس لأي مقابلة ناجحة، وما أحزنني فعلًا هو الهجوم الذي تعرّضت له من بعض الزملاء الإعلاميين اللبنانيين، لكن في المقابل، تلقيت دعمًا كبيرًا من زملاء آخرين وقفوا إلى جانبي وشجّعوني على المضيّ قدمًا بثقة.