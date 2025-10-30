الفنان الشاب بهاء خليل.
الفنان الشاب بهاء خليل.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

توفي الفنان اللبناني الشاب بهاء خليل بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 28 عاما، دون الكشف عن سبب الرحيل أو موعد الجنازة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لبلدة العين البقاعية، مسقط رأس الفنان الراحل، خبر رحيله على «فيسبوك»، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى.. وبقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره.. تنعى بلدة العين البقاعية فقيدها الشاب الغالي بهاء محمد خليل».

ونعى الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، خليل، ناشرا صورة له عبر حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام وعلق عليها «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشارك بهاء خليل عام 2019 ببرنامج «ذا فويس» في موسمه الخامس، وآنذاك كان الفنان محمد حماقي ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وأبدى إعجابه بصوته المميز.

أخبار ذات صلة
 
سقطا من رافعة خلال تصوير إعلان.. وفاة المصورَيْن ماجد هلال وكيرلس صلاح
سقطا من رافعة خلال تصوير إعلان.. وفاة المصورَيْن ماجد هلال وكيرلس صلاح
تعليقاً على الموقف المحرج.. مراسلة «الجديد»: لا أعرف هالة سرحان ولم أتابع أعمالها
تعليقاً على الموقف المحرج.. مراسلة «الجديد»: لا أعرف هالة سرحان ولم أتابع أعمالها