توفي الفنان اللبناني الشاب بهاء خليل بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 28 عاما، دون الكشف عن سبب الرحيل أو موعد الجنازة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لبلدة العين البقاعية، مسقط رأس الفنان الراحل، خبر رحيله على «فيسبوك»، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى.. وبقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره.. تنعى بلدة العين البقاعية فقيدها الشاب الغالي بهاء محمد خليل».

ونعى الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، خليل، ناشرا صورة له عبر حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام وعلق عليها «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشارك بهاء خليل عام 2019 ببرنامج «ذا فويس» في موسمه الخامس، وآنذاك كان الفنان محمد حماقي ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وأبدى إعجابه بصوته المميز.