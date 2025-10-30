أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي، القبض على المتهمين بسرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني وعدم التنازل عن المتهمين بعد أن فقدت مجهود سنواتٍ من عملها.

وقالت في تصريحات إعلامية: «أنا مش مسامحة اللي سرقوني، وهكمل في الإجراءات القانونية ومش هتصالح معاهم حتى لو عرضوا، لأن تعب 15 سنة راح في الأرض».

وأضافت: «بشكر كل جهات التحقيق على المجهود الكبير اللي بذلوه في الفترة الماضية، وإن شاء الله قريب جدًا كل منصات وحساباتي على السوشيال ميديا هترجع لي».

وأشارت فرغلي، إلى إعلانها سابقاً عزمها مقاضاة الأشخاص الذين استولوا على حساباتها، قائلة: «بقالي 6 سنوات حساباتي على السوشيال ميديا مسروقة، وفي الفترة الأخيرة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الأشخاص اللي سرقوا حساباتي، أنا مديّة فرصة لحد آخر الشهر، ولو مفيش جديد، هبدأ من الأول وهعلن عن حسابات جديدة بشكل رسمي».

وأكدت الفنانة أن الحسابات المزيفة تسببت في إساءةٍ لجمهورها من خلال نشر محتوى لا يعبر عنها، ما دفعها إلى التحرك القانوني لحماية اسمها وصورتها العامة من المنتحلين الذين سرقوا حساباتها وانتحلوا هويتها على مواقع التواصل الاجتماعي.