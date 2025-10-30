أعلن الفنان ماجد المصري تعاقده رسميًا مع سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل الاسم النهائي «الراعي»، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

ماجد المصري يحسم مشاركته في رمضان 2026

وشوق ماجد المصري جمهوره لمسلسله المرتقب عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، حيث نشر صورة من كواليس العمل وعلق قائلًا:«إن شاء الله رمضان 2026 مسلسل الراعي.. يارب يعجبكم»، وبذلك، يكون المصري قد حسم مشاركته رسميًا ضمن الموسم الرمضاني المقبل.

خالد الصاوي وأحمد عيد أول المنضمين

ويشاركه بطولة العمل: خالد الصاوي، وأحمد عيد، إلى جانب عدد من النجوم، فيما يجري حاليًا ترشيح إحدى النجمات لتجسيد دور البطولة النسائية، على أن يعلن عن اسمها قريبًا بعد توقيع العقود النهائية.

دراما اجتماعية مشوقة

ويتكون مسلسل «الراعي» من 30 حلقة تتمحور أحداثه في إطار درامي مشوق، حيث يتناول العمل حول مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تعكس صراعات الحياة اليومية وتباين الشخصيات الإنسانية، في مزيج يجمع بين التشويق والدراما الواقعية.

آخر أعمال ماجد المصري

وكان آخر أعمال ماجد المصري مسلسل «إش إش»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وضم العمل كلا من مي عمر، إدوارد، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، إيهاب فهمي، محمد الصاوي، وإخراج محمد سامي.