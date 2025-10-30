ناشدت الفنانة المصرية نجوى فؤاد جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الظهر خلال الساعات الماضية، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة أكتوبر في القاهرة.

وكشفت نجوى فؤاد في تصريح خاص لـ«عكاظ» عن معاناتها الصحية الحالية، موضحة أنها تلازم الفراش بشكل تام ولا تتمكن من الحركة، بأمر من الأطباء، عقب خضوعها لعملية غضروف تم خلالها تثبيت بعض الفقرات.

وأضافت أنها ستخضع خلال الأسابيع القادمة لعملية جراحية أخرى في الركبة بسبب معاناتها من صعوبة في الحركة، قائلة: «نفسي أتعالج وأكون كويسة وأرجع لجمهوري من جديد».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد كان مسلسل «تلت التلاتة» الذي عُرض في موسم رمضان 2023، من بطولة غادة عبدالرازق، وشارك فيه عدد من النجوم، منهم مي سليم، ومحمد القس، ومصطفى درويش، وصلاح عبدالله، وليلى أحمد زاهر، والعمل من تأليف علاء حسن ومحمد نبوي، وإخراج شريف إسماعيل.