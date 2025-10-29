بعد فترة من التوقف الملحوظ، تعود مرة أخرى الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» إلى تقديم البرامج الفنية والاجتماعية من خلال برنامجها الجديد «أبلة فاهيتا - ليلة فونطاستيك» المقرر عرضه عبر شاشة «إم بي سي مصر» منتصف نوفمبر القادم.

و«أبلة فاهيتا» دمية كرتونية وكوميدية، من ابتكار المخرج عمرو سلامة، وكان أول ظهور لها عام 2010، واتسعت شهرتها في الأعوام التالية، ويقدر عدد متابعيها بالملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتتسم أسئلتها بسخرية لاذعة وغير تقليدية؛ ما جعلها تتحول في سنوات قليلة إلى ظاهرة إعلامية مثيرة للجدل.

وفي آخر ظهور لها، حلت الدمية الشهيرة ضيفة في برنامج «بيت السعد» الذي قدمه عمرو وأحمد سعد، إذ طرحت تقسيما ساخرا للنساء بأسلوبها المتفرد قائلة: «الستات أنواع مثل الأفلام، هناك ست وثائقية، توثق كل شيء وتقول للأعور أنت أعور في عينه، لا تعرف الهزار أو الضحك، كل شيء بالدليل». وأضافت: «هناك نوع آخر، الرومانتيك كوميدي، ست تحب نفسها طول اليوم، عبيطة وساذجة، تطلع من مشكلة تدخل في مشكلة أخرى، لكن كل هذا بابتسامة، وهناك المرأة الأكشن التي لا تهدأ وتمارس من كل شيء اثنين معا كالطبخ والرياضة، وهناك الرعب، ست مرعبة وانتقامية».