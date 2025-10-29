أعلنت الفنانة أنغام موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية الذي يحمل عنوان «اختلفنا فرقنا فافترقنا»، إذ نشرت البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، وعلقت قائلة: «النهاردة الساعة 6 مساء».

كما نشرت أنغام مساء أمس عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، «تيزر» لأغنية جديدة لها، من المقرر طرحها قريبا، واحتوى «التيزر» على أجواء من الغموض، إذ اعتمدت على مشاهد لأنغام وخلفها خلفيات سوداء اللون، ولم يظهر وجهها خلال الفيديو، واكتفت بالتعليق: «قريبا».

أما عن آخر أغاني النجمة أنغام، فكانت أغنية «سيبتلي قلبي»، التي تعد أولى أغانيها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وطرحتها في أواخر سبتمبر الماضي، وحققت أغنية «سيبتلي قلبي»، نجاحا ملحوظا ووصلت إلى أكثر من 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وهي كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، موسيقى نادر حمدي، وتريات أحمد حسن فكري، والإشراف الفني لمحي عفيفي.