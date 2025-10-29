كشفت الفنانة السورية نور علي، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، استعدادها للمشاركة في موسم الرياض هذا العام من خلال مسرحية كوميدية بعنوان «عرس مطنطن»، تجمعها بالنجم قصي خولي، والمخرج عروة العربي.



مسرحية كوميدية في موسم الرياض

وأعربت نور علي عن سعادتها وحماسها الكبير لخوض هذه التجربة الجديدة، قائلة: «أنا متحمسة جدا للمشاركة في موسم الرياض، فهو حدث فني ضخم وفخر لكل الوطن العربي، ينقل الفنانين إلى العالمية ويجمعهم في أجواء مميزة ومليئة بالحماس».

وأضافت أن المسرحية تحمل طابعا كوميديا شاميا بسيطا، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور السعودي والعربي، مؤكدة أن موسم الرياض أصبح منصة عربية رائدة تجمع المبدعين من مختلف الدول.

حب وتقدير الجمهور السعودي

كما عبّرت الفنانة السورية عن حبها الكبير للجمهور السعودي، قائلة: «أنا بحب الجمهور السعودي جدا، وبشوف دعمهم وتفاعلهم معي، وجزء كبير من جمهوري من السعودية، ودائما بقولهم بحبكم كتير».

أحدث أعمالها الفنية في رمضان 2026

وعن مشاريعها الفنية القادمة، كشفت نور علي أنها تستعد لتصوير مسلسل «مولانا» المقرر عرضه في رمضان 2026، بمشاركة النجم تيم حسن، ومن إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصباح.