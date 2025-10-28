رحلت الممثلة البريطانية «برونيلا سكيلز»، نجمة مسلسل الكوميديا الكلاسيكي «فولتي تاورز»، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر.

وأعلن أبناؤها صامويل وجوزيف وفاتها الهادئة في منزلها بلندن الإثنين الماضي، مشيرين إلى أنها قضت أيامها الأخيرة محاطة بالحب والرعاية.

وقالت الأسرة في بيان أصدرته «غادرتنا أمنا العزيزة برونيلا سكيلز بهدوء في منزلها بلندن أمس. كانت في الثالثة والتسعين من عمرها. رغم أن الخرف أجبرها على اعتزال مسيرة فنية امتدت قرابة 70 عامًا، إلا أنها عاشت في بيتها حتى النهاية، كانت تشاهد «فولتي تاورز» قبل يوم واحد من رحيلها».

وأضافوا «تزوجت من تيموثي ويست 61 عامًا، وتوفي في نوفمبر 2024، وتركت خلفها ابنين وابنة من زوج تيموثي السابق، و7 أحفاد، و 4 أبناء أحفاد، نشكر كل من منحها الرعاية الرائعة في أيامها الأخيرة؛ فقد كانت مريحة وسعيدة ومحاطة بالحب».

وُلدت سكيلز في ساريفي 1932، وبدأت مشوارها كمساعدة مدير مسرح بريستول أولد فيك بعد تخرجها من مدرسة التمثيل المرتبطة به، كانت والدتها ممثلة ووالدها بائع قطن شغوف بالمسرح.

قالت في حوار مع «الغارديان» عام 2009: «كان التمثيل يحيط بنا دائمًا لكن عندما التحقت ببريستول أولد فيك، كتبت مديرة مدرستي للمدير: هل أنت متأكد أن هذه الفتاة يجب أن تكون ممثلة؟ كنا نريدها أن تتقدم لكامبريدج، طبعًا استُخدم هذا كعصا لضربي طوال فترة تدريبي!».

برزت «سكيلز» في أدوار سينمائية مبكرة، منها نسخة مفقودة من «كبرياء وتحامل» عام 1952، ثم انطلقت في مسلسل «ذا ماريج لاينز» مع ريتشارد بريرز في الستينات، لكن شهرتها الحقيقية جاءت بدور «سيبيل فولتي» الزوجة المتسلطة والذكية في مسلسل «فولتي تاورز» (1975-1979)، الذي كتبه جون كليز وكوني بوث، حيث شكلت ثنائيًا كوميديًا لا يُنسى مع كليز في دور بازل المدير الفوضوي.

من أبرز أدوارها: تجسيد الملكة إليزابيث الثانية في مسرحية «سؤال نسب» لآلان بينيت (ترشحت للبافتا 1992)، وإعلانات «تيسكو» لمدة 10 سنوات بدور العميلة المتطلبة «دوتي».

أما آخر ظهور تلفزيوني كبير لها فكان مع زوجها تيموثي ويست في برنامج «رحلات القنوات العظمى» على قناة 4 (2014-2019)، حيث سافرا على متن قوارب ضيقة عبر بريطانيا وأوروبا.

وفي السلسلة الأخيرة، كشف ويست أن حالة زوجته تدهورت بسبب الزهايمر وفقدان السمع، رحلت برونيلا سكيلز تاركة إرثًا كوميديًا خالدًا، وصورة للكرامة في مواجهة المرض، وذكرى لستة عقود من الإبداع الفني.