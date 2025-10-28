نفت الفنانة المصرية ليلى علوي، تفكيرها في اعتزال الفن، مؤكدة لـ «عكاظ» بأن الفن يمثل العشق الأكبر في حياتها، وأن فترات التوقف التي يمر بها أي فنان لا تعني الابتعاد، بل هي فرصة لإعادة شحن الطاقة ومواصلة العطاء.

وقالت «الشغف هو السر الحقيقي لاستمراري في الفن، كونه يمنحني الدافع المستمر للتجديد والإبداع»، مشيرة إلى أنها ما زالت تحمل في داخلها الكثير من الأحلام والشخصيات التي تتمنى تقديمها ولم تتحقق بعد.

كما تطرقت إلى تجربتها في رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة خلال الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن التحدي الأكبر في التجربة لم يكن في عدد الأفلام المشاركة، بل في اختلاف ثقافات وجنسيات أعضاء اللجنة، وهو ما تطلب جهدًا كبيرًا وتفهماً متبادلًا للوصول إلى رؤية فنية موحدة.

وأعربت ليلى علوي عن إعجابها بفكرة توثيق مسيرة الفنانين، معتبرة أنها خطوة مهمة وملهمة، مضيفة أنها تتمنى تنفيذ مشروع مشابه يوثق مسيرتها الفنية في المستقبل.

وعلى الجانب الفني، تشارك ليلى علوي في فيلم جديد يحمل اسم «ابن مين فيهم»، والذي يجمعها مع الفنان بيومي فؤاد وعدد من نجوم الفن، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.