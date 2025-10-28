يستعد النجم العالمي جوني ديب للعودة إلى السينما بعد غيابه الطويل عن إنتاجات هوليوود الكبرى من خلال فيلم جديد يحمل عنوان Ebenezer: A Christmas Carol، وهو معالجة حديثة لرواية الكاتب الإنجليزي الكلاسيكي تشارلز ديكنز الشهيرة "ترنيمة عيد الميلاد".

الفيلم من إنتاج شركة باراماونت بيكتشرز، وإخراج تي ويست المعروف بأفلام الرعب الناجحة X، Pearl، MaXXXine، ومن كتابة ناثانييل هالبيرن، ومن المقرر طرحه في 13 نوفمبر 2026، ضمن عروض موسم الأعياد المقبل، ليشكل عودة قوية للنجم الأمريكي.

وتصف التقارير الفيلم بأنه "قصة أشباح مثيرة تدور في لندن ديكنز، تتبع رحلة رجل يواجه ماضيه وحاضره ومستقبله في محاولة لنيل فرصة جديدة في الحياة". ويشارك ديب في البطولة الممثلة البريطانية أندريا ريزبورو، المرشحة لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم To Leslie.

ويمثل هذا المشروع أول ظهور رئيسي لجوني ديب في إنتاج ضخم لهوليوود منذ عام 2019، بعد فترة من التراجع عن الأضواء أعقبت قضيته الشهيرة مع طليقته آمبر هيرد عام 2022، التي انتهت بتسوية مالية تبرع بها لاحقاً لصالح عدد من الجمعيات الخيرية.

قبل عرض Ebenezer: A Christmas Carol، ينتظر الجمهور مشاهدة ديب في عدد من الأعمال الجديدة، منها الفيلم الفرنسي Jeanne du Barry الذي مثّل عودته إلى الأضواء، إلى جانب فيلم الإثارة Day Drinker الذي يجمعه بالنجمة بينيلوبي كروز، إضافة إلى فيلمه الذي أخرجه بنفسه Modi: Three Days on the Wing of Madness، والمقرر عرضه في دور السينما الأمريكية في 7 نوفمبر القادم.