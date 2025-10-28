الفنانة المصرية حورية فرغلي.
قدّمت الفنانة المصرية حورية فرغلي، شكوى رسمية بعد سرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مصادر مقربة من الفنانة المصرية، أنها ترغب باسترداد حساباتها الرسمية وتأمينها من أي محاولة للتشويه أو الإساءة. مشيرة إلى أن سارقي الحسابات شاركوا منشورات تُنسب إليها، تتضمن تصريحات لا تعكس آراءها الحقيقية، ما قد يعرضها للإدانة، مؤكدين أن حورية لن تتنازل عن بلاغها.

وكشفت حورية في تصريحات سابقة معاناتها الطويلة من جراء سرقة حساباتها على مواقع التواصل، إذ أكدت أن هذه الحسابات قد سُرِقت منذ 6 أعوام.

وذكرت أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حساباتها المسروقة عن طريق القضاء، معتبرةً أن هذا هو السبيل الوحيد لحماية هويتها الرقمية، مُعبرة عن استيائها الشديد من استغلال اسمها عبر الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشارت إلى أن هذه الحسابات قد تضر بسمعتها، ما قد يؤدي إلى نشر السارقين محتوى لا يتفق مع شخصيتها أو آرائها، وأكدت أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين يسرقون حساباتها وينشرون باسمها دون إذن.

