وجّه الفنان المصري محمد رمضان رسالة شكر للفنانة يسرا، مشيرًا إلى دورها الكبير في دعمه وترشيحه لأعمال فنية مهمة في بداياته، كما تحدث عن تفاصيل فيلمه الجديد بعنوان «أسد».

وقال رمضان، في تصريحات اعلامية: «رحلتي الفنية بدأت مع يسرا، فقد شاركت معها في مسلسل في أيد أمينة، وهي من رشحتني للمخرج يسري نصرالله والكاتب وحيد حامد لفيلم احكي يا شهرزاد، وبالتالي يسرا ساهمت بشكل كبير في صناعة اسم محمد رمضان».

وأضاف: «أنا مدين بالفضل أيضًا لعدد من النجوم الذين دعموني في بداياتي، منهم الراحل عمر الشريف، والراحل سعيد صالح، والفنانة حنان ترك، ربنا يحفظها ويخليها لأولادها».

وعن فيلم أسد أكد رمضان، تفرغه التام للفيلم الجديد، وقال: «أنا غبت عن الدراما والسينما عشان فيلم أسد، ومش هشتغل غير بمواصفات الفيلم ده حتى لو قعدت في البيت 10 سنين، لأن العمل ده معمول عشان أبني عليه».

وتابع: «كل مشروع له وقته، وفيلم أسد جاء في التوقيت المناسب، أنا دلوقتي عندي 37 سنة، وكبرت ونضجت، فماينفعش أعمل أفلام صغيرة، وبعد نجاح عبده موتة المنتجين اتهافتوا عليّ عشان أعمل ابن حلال والأسطورة».

وتدور أحداث فيلم «أسد» في إطار تاريخي حول شخصية علي بن محمد الفارسي، قائد ثورة العبيد خلال الحكم العباسي، ويتناول العمل ملامح الصراع والحرية في تلك الحقبة التاريخية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: (محمد رمضان، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، كامل الباشا، محمود السراج، ركين سعد، وأحمد عبدالحميد). والعمل من تأليف خالد دياب ومحمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.