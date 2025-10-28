الفنان المصري سعد الصغير.
في أول تعليق له بعد تأييد سجنه 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات نشر الفنان المصري سعد الصغير عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» منشوراً عبّر فيه عن شكره لله على النعم التي يعيشها.

وكتب الصغير «غارقون في النعم.. لكننا لا ندري، اللهم لك الحمد والشكر دائمًا وأبدًا».

وأضاف «الحمد لله على النعم التي نعيشها كل يوم ولا ندركها لدوام وجودها، اللهم اجعل شكرنا أكثر من سؤالنا لك، ونعوذ بك أن نيأس أو نملّ».

ورفضت محكمة النقض الأحد الماضي الطعن المقدم من الفنان سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر، بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء عودته إلى القاهرة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار القاهرة الدولي.

وبذلك أصبح الحكم نهائيًا وباتًا بعد رفض النقض، لتؤكد المحكمة العقوبة الموقعة عليه سابقًا من محكمة الجنح في القضية ذاتها.

