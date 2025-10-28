فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً صورة لوثيقة عقد قران الفنانة المصرية منة شلبي من المنتج المصري أحمد الجنايني، قررت منة إعلان زفافها بشكل صريح ونشرت بحسابها الرسمي على فيسبوك صورة تجمعها بزوجها التقطت خلال الساعات الماضية وهي تحمل جائزة «إنجاز العمر» التي حصلت عليها في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام.

واكتفت شلبي بوضع قلوب حمراء في تعليقها على الصورة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشدة، ووجه التهنئة لنجمته المفضلة، واكتشف الجميع أن المنتج أحمد الجنايني كان يتواجد في مهرجان الجونة دعما لزوجته، دون إعلان خبر الزواج، وكان يتواجد في الصف الأول حاضراً في جلسة تكريم منة شلبي، دون أن يظهرا معاً أمام الجمهور في المهرجان.

وأكدت منة شلبي في تصريحات إعلامية زواجها بالفعل من المنتج أحمد الجنايني، وتم توثيق الزواج منذ عدة أيام، مشيرة إلى حرصها على عدم إعلان الخبر للحفاظ على خصوصيتها.

وأضافت أن هناك سبباً آخر يتعلق بمرض والدتها وحالتها الصحية التي لم تسمح بإقامة حفل زفاف.