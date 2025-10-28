انتقاد ناري من الملحن محمد يحيى لعمرو أديب

أشعل الملحن محمد يحيى مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجّه انتقاداً لاذعاً للإعلامي عمرو أديب وفريق إعداد برنامجه الشهير «الحكاية»، متهماً إياهم بتجاهل ذكر اسمه ودوره الفني في تقديم أغنية الفنانة الشعبية الحاجة نبيلة، المعروفة بلقب «بلبل الشرقية».

وفي منشور مطوّل على صفحته في «فيسبوك»، عبّر يحيى عن صدمته قائلاً: «تفاجأت عندما قال عمرو أديب جملة (هو بيحفظك!)، كيف لم يُبلّغه الإعداد أن صاحب اللحن والفكرة هو محمد يحيى؟»، قبل أن يتساءل بغضب: «إلى متى يتم تجاهل صُنّاع الفن الحقيقي الذين يعملون خلف الكواليس؟».

وأضاف الملحن أنه لا يسعى إلى الأضواء، لكنه يرى أن «الاعتراف بحقوق المبدعين جزء من احترام المهنة»، مشيراً إلى أنه يعمل في المجال منذ 25 عاماً، وأن هذا النوع من التجاهل «مؤسف ومخيب للآمال».

وختم حديثه قائلاً: «كنت أتمنى أن يتأكد فريق الإعداد من المعلومات قبل العرض، فلكل فنانٍ حقٌ في التقدير».

من جانبها، لاقت حلقة «الحكاية» التي استضاف فيها أديب الحاجة نبيلة تفاعلاً كبيراً، إذ بدأت اللقاء بتحية طريفة قبل أن تشعل الأجواء بأغنيتها الشهيرة «هات إيديك يا ولا وتعالى نجري»، التي تفاعل معها الجمهور وأديب نفسه.

وخلال الحلقة، عبّرت الحاجة نبيلة عن امتنانها وشكرها لأديب، خصوصاً بعدما وعدها بتحقيق حلمها بأداء فريضة الحج قائلاً: «الحج أصبح مكتوباً لكِ»، في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة.