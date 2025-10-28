كشفت الفنانة المصرية مي عمر اسم مسلسلها الجديد «الست موناليزا»، الذي تخوض به السباق الدرامي في رمضان 2026، تمهيداً للتصوير خلال الفترة القادمة.

تفاصيل مسلسل مي عمر في رمضان 2026

وتتعاون مي عمر في العمل مع المؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي، ومن إنتاج MBC مصر.

ونشرت مي عمر، صورة من سيناريو المسلسل، عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» قائلة:«بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل الست موناليزا رمضان 2026 إن شاء الله، تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي».

وأضافت:«أوعدكم بعمل يلمس القلوب، ودائماً بدعواتكم وحبكم ودعمكم بنكبر».

مي عمر في تجربة سينمائية جديدة

وعلى جانب آخر، تواصل مي عمر تصوير مشاهدها ضمن فيلمها الجديد بعنوان «شمشون ودليلة»، الذي سيجمعها بالفنان المصري أحمد العوضى في تعاون سينمائي للمرة الأولى بينهما.

ويعد فيلم «شمشون ودليلة» هو أكشن كوميدي يجمع بين الإثارة والتشويق، وهو ما يضفي طابعًا مميزًا على العمل، ما يجعله يحظى بشعبية واسعة بين جمهور السينما في الفترة الأخيرة.

أعمال مي عمر الدرامية

يذكر أن نافست مي عمر في موسم رمضان الماضي بمسلسل «إش إش»، المكون من 30 حلقة، وجمع العمل كلا من ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، والعمل من تأليف، وإخراج محمد سامي.