فاجأ الفنان اللبناني محمد فضل شاكر جمهوره بإعلانه استئناف نشاطه الفني قريباً، بعد أسابيع من قراره تعليق حفلاته تضامناً مع والده الفنان فضل شاكر، الذي سلّم نفسه إلى الجيش اللبناني للتحقيق في القضايا الموجهة إليه منذ سنوات.

عودة بعد فترة توقف

وأكد محمد فضل شاكر في منشور عبر حسابه على منصة «إنستغرام» أنه سيعود لإحياء سلسلة من الحفلات في عدد من الدول العربية خلال الفترة القادمة، معبّراً عن امتنانه الكبير لكل من سانده خلال فترة الغياب.

حفلات مرتقبة

وقال في منشوره: «منذ فترة، اضطررت أسفاً إلى تأجيل جميع حفلاتي رغبة في الوقوف إلى جانب والدي وعائلتي في الظروف التي نمر بها جميعاً».

وأضاف: «وبقلب مفعم بالمحبة والامتنان لجمهوري العزيز الذي لم يفارقني يوماً بدعمه ووفائه الكبير، قررت أن أحيي قريباً بعض الحفلات في الدول المجاورة».

اعتذار للجمهور

واختتم الفنان الشاب منشوره قائلاً: «أرجو من كل من كان ينتظر حضوري في الحفلات التي تم تأجيلها أن يتفهم ظروفي ويسامحني، وإن شاء الله سأكون معكم في أول فرصة قريباً».