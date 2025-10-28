عبّرت الفنانة السورية جومانا مراد عن بالغ سعادتها بخوضها أولى تجاربها في المسرح بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم «سمن على العسل»، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

حلم المشاركة في «موسم الرياض»

وأوضحت جومانا مراد في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنها كانت تتمنى منذ فترة طويلة خوض تجربة المسرح، مشيرة إلى أنها لم تتردد لحظة في قبول العرض عندما تلقت ترشيحها للمشاركة في العمل، قائلة «أي فنان يتمنى أن يشارك في موسم الرياض بعد النجاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة».

عرض جديد يجمع نجوم الدراما السورية

وأضافت أن المسرحية تجمعها بفريق عمل متميز يضم مخرجاً ومؤلفاً مهمين، إلى جانب كوكبة من النجوم السوريين البارزين، ما جعلها ترى في المشروع فرصة مميزة لتقديم تجربة مسرحية متكاملة.

دعم الجمهور السعودي

كما أعربت جومانا عن امتنانها الكبير لدعم الجمهور السعودي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة سعادتها بأنها ستكون قريبة منهم من خلال هذه التجربة الجديدة، متمنية أن ينال العمل إعجابهم.

دراما رمضان 2026

كما أعلنت جومانا مراد خوضها موسم دراما رمضان 2026 من خلال بطولة مسلسل يحمل اسم «خلايا رمادية» يتكون من 15 حلقة من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.