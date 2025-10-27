كشفت الفنانة المصرية زينة تعرضها لإصابة في الركبة نتجت عن شرخ أثناء تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «ورد وشوكولاتة»، إذ شاركت جمهورها مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها خلال التصوير.

فيديو يوثق لحظة السقوط

ونشرت زينة الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، موضحة أنها أصيبت بشرخ في الركبة بعد سقوطها أثناء تنفيذ أحد مشاهد الأكشن، مشيرة إلى أنها واصلت التصوير رغم الإصابة.

تعليق زينة على الإصابة

وكتبت زينة في تعليقها على الفيديو:«عملنا بروفات أكشن، طرت في الهوا، شرخ في الركبة، والكلام ده من شهر بالتقريب، ومكملة تصوير وأنا كده الحمد لله».

تفاعل واسع من نجوم الفن

ومن جانبها، تلقت زينة العديد من التعليقات من نجوم الفن الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، كان من أبرزهم الفنانة أروى جودة، والفنانة ريم البارودي، والفنان خالد سليم، إلى جانب عدد كبير من المتابعين الذين حرصوا على الاطمئنان عليها بعد إصابتها.

صناع وأبطال المسلسل

ويجمع مسلسل «ورد وشوكولاتة»، المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، كلاً من محمد فرج، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسّام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة من بينهم يوسف حشيش وآية سليم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.