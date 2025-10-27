عاد الحديث عن شائعات ارتباط الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري إلى الواجهة من جديد، لإشعال فضول محبيهما ومتابعي أخبار الفن حول ما إذا كانت هناك قصة حب حقيقية بينهما، إذ ارتبط اسماهما بالشائعات على مدار السنوات الماضية. كل ذلك جاء بعد لحظاتهما المميزة معاً في حفلهما الأخير بالمملكة العربية السعودية، التي أضاءت الساحة الفنية بلمسة من الأناقة والتقارب الواضح بينهما.

رغم كل تلك الشائعات التي لم تتوقف، فإن العلاقة بين إليسا ووائل تظل صداقة قوية مليئة بالاحترام المتبادل، وهو ما برهناه في لقاءاتهما التلفزيونية ومشاركاتهما العلنية. لكن التودد المتبادل، والظهور المتكرر لكلمات المودة واللقاءات المشتركة، جعلت الجمهور يتساءل: هل هناك أكثر من مجرد صداقة؟

إليسا حسمت الجدل المُثار حول طبيعة علاقتهما، وشائعة الارتباط التي تطاردهما متحدثة عن علاقتها بوائل كفوري بعد نجاحهما في موسم الرياض أخيراً، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية تجمعهما منذ سنوات.

**media«2604935»**

وقالت إليسا في تصريحات تلفزيونية بشأن علاقتها مع وائل كفوري، إنهما صديقان منذ سنوات، وإنها تحبه منذ كانا في «استوديو الفن» الذي تخرجا منه سوياً، مشيرة إلى أن علاقتهما دائماً ما تحدث صدى واسعاً، معلقة بالقول: «إحنا الاتنين نجوم، وعندنا نفس المستمعين، وبيبحبونا العالم سوا».

بدوره تجاهل وائل كفوري الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في لقاءاته الصحفية، ما زاد من فضول الجمهور ودفع البعض للاعتقاد بوجود ما هو أكثر من مجرد صداقة، ووجود علاقة عاطفية بينهما.