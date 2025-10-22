يستضيف مسرح بكر الشدي في منطقة «بوليفارد سيتي» الشهر القادم عروض المسرحية الكوميدية «المايسترو»، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر.

وتجمع المسرحية نخبة من نجوم المسرح الخليجي، يتقدمهم الفنان الكويتي طارق العلي، ما يجعلها من أكثر العروض انتظاراً ضمن «موسم الرياض».

وتدور أحداث المسرحية حول صراع الطمع والخيانة بين «مطشر» وزوجته، أثناء محاولتهما الاستيلاء على إرث شقيقة الزوجة، لتظهر شخصيات غير متوقعة تقلب مجرى الأحداث رأساً على عقب، في حبكة كوميدية مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة. ويقدم العمل مزيجاً بين الكوميديا الحوارية والاستعراضات الغنائية الخفيفة، ما يمنح الجمهور تجربة مسرحية متكاملة تجمع ما بين الضحك والتشويق.

تُصنَّف «المايسترو» كواحدة من أبرز المسرحيات في الموسم، حيث تعتمد أسلوباً عصرياً في السرد والأداء، مع نص ذكيّ يعكس المواقف الاجتماعية بطريقة طريفة وقريبة من الجمهور.

يشارك في بطولة العمل، شعبان عباس، شيماء علي، إسماعيل سرور، محمد عاشور، سعيد الملا، خالد بوصخر، نورا بالالف، سعد المطيري، سلطان العلي، شوق، ومحمد الوزير.