تستضيف منطقة الأهرام في الجيزة مساء اليوم حدثًا موسيقيًا استثنائيًا يشهد إحياء الفنانة اللبنانية كارول سماحة والموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا فنيًّا خاصًا بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من جوائز جرامي الشرق الأوسط.

الفعالية التي تُنظم للمرة الأولى تُعد بمثابة نقطة تحول في مسار الموسيقى العربية، إذ تمثل إعلانًا رسميًا عن تأسيس «جرامي الشرق الأوسط» منصةً إقليميةً تابعةً للجائزة العالمية العريقة التي انطلقت في الولايات المتحدة عام 1959.

وخلال الحفل سيتم كشف تفاصيل النسخة العربية من الجائزة التي ستنطلق رسميًا في2026، لتصبح مناسبة سنوية تهدف إلى تكريم أبرز المواهب الموسيقية العربية وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في «جرامي» العالمية.

ويُنتظر أن يقدم عمر خيرت خلال الأمسية مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي ارتبطت بوجدان الجمهور العربي، فيما تُطل كارول سماحة بمجموعة مختارة من أبرز أغانيها التي تجمع بين الأداء الطربي والروح المسرحية، في توليفة موسيقية تمثل تلاقي التجربة المصرية واللبنانية على أرض واحدة.