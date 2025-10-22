اشترط القائمون على فيلم بوغونيا للراغبين في حضور العرض المبكر حلاقة شعر الرأس عند الحلاق الموجود في صالة العرض.

وأعلنت شركة «فوكس فيتشرز»، موزعة فيلم الخيال العلمي الكوميدي العبثي، تحدياً للراغبين في حضور العرض المبكر للفيلم الذي تقوم ببطولته الممثلة إيما ستون الحائزة على الأوسكار.

وعرض فيلم بوغونيا في كاليفورينا الإثنين الماضي، ومن المقرر عرضه في دور عرض محددة يوم الجمعة القادم ثم في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم 31 أكتوبر، وتلعب ستون في الفيلم دور سيدة تدعى ميشيل فولر تعمل مديرة تنفيذية قوية في مجال صناعة الأدوية ويختطفها اثنان من أقاربها، يؤمنون بنظريات المؤامرة مقتنعين بأنها كائن فضائي لدرجة أنهما يحلقان رأسها.