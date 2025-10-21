منح اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة العضو الدائم لملتقى الاتحادات بجامعة الدول العربية الفنان المصري محمد صبحي عضوية الأمم المتحدة عن الفنانين العرب للفن والثقافة.

وجاء هذا الاختيار ضمن الفعاليات رفيعة المستوى التي يقيمها الاتحاد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يقام حفل التكريم على مسرح سنبل بالقاهرة في 20 نوفمبر القادم.

وأعلن اتحاد المبدعين العرب، في بيان أصدره، تكريم الفنان محمد صبحي تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة وما قدمه من إسهامات رفيعة في خدمة الفن والثقافة، مؤكدا بأنه أحد أبرز من حملوا على عاتقهم مسؤولية تقديم فن راقٍ يهدف إلى تنمية الوعي وترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع.

وأشار الاتحاد إلى أن تجربة محمد صبحي الفنية تمثل نموذجا فريدا في الجمع بين المتعة والرسالة، وبين الترفيه والفكر، ليؤكد من خلال أعماله أن الفن الحقيقي ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو رسالة إنسانية وضمير حي يسهم في بناء الوعي الجمعي.

وأكد رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب الدكتور أحمد نور أن الفنان محمد صبحي ليس فقط أحد رموز المسرح المصري والعربي، بل هو أيقونة للتنوير والتعبير الواعي عن قضايا المجتمع، وقدّم على مدار مسيرته الطويلة نموذجا للفنان الملتزم الذي يزرع القيم ويبني العقول. ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي هو احتفاء بمسيرة مميزة تمثل فخرا لكل عربي.

وأضاف: قرر الاتحاد منح محمد صبحي العضوية الفخرية لاتحاد المبدعين العرب وتبعية الأمم المتحدة، ليكون ممثلا للفن والثقافة العربية في المحافل الدولية، ويشارك في الجهود الرامية إلى تعزيز دور الثقافة والفنون في دعم السلام والتنمية المستدامة على مستوى العالم.

من جانبه، عبر الفنان محمد صبحي عن امتنانه العميق لهذا التكريم، قائلا: «أشعر بسعادة كبيرة بهذا التقدير، خصوصا لأنه يأتي استنادا إلى مسيرتي ورسائلي الفنية التي أعتبرها واجبا تجاه وطني وثقافتنا العربية. فالفن والثقافة هما الأساس في بناء الإنسان وصناعة الحضارة، وهما أيضا لغة الشعوب وهويتها التي توحد ولا تفرق»، مؤكدا مواصلة رسالته الفنية والثقافية من منطلق إيمانه بأن الفن الواعي هو الطريق لصناعة الإنسان وبناء الأمم.