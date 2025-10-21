يُكرّم موسم الرياض 2025 بلبل الخليج الفنان الكويتي نبيل شعيل في ليلة خاصة تحمل عنوان «مشوار بوشعيل – نبض الكويت»، احتفاءً بمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود في الأغنية الخليجية والعربية.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لعطاء «بلبل الخليج» وإسهاماته في إثراء المشهد الفني الخليجي، إذ يُعد من أبرز الأصوات التي جمعت الأصالة والتجديد، ومن الرموز الفنية التي تركت بصمة مميزة في وجدان الجمهور العربي.

وعبّر نبيل شعيل عبر حسابه على إكس عن سعادته بالتكريم واصفاً إياه بـ«الوسام على صدره» وقال: «الله يقدرني أسعد الجماهير». وتحمل الليلة المنتظرة في موسم الرياض طابعاً احتفائياً يسلّط الضوء على أبرز محطات مشوار الفنان، متضمنة عروضاً موسيقية وتوثيقية لمشواره الفني، بمشاركة عدد من النجوم الذين تأثروا بتجربته ومسيرته الطويلة.