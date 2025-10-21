فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، أنباء عن تعرض الفنان اللبناني فضل شاكر لوعكة صحية مفاجئة، بالتزامن مع تحديد موعد جلسة استجوابه التمهيدية أمام القضاء اللبناني، قطع مصدر مقرب من شاكر بعدم صحة هذه الأنباء.

وأكد في تصريحات إعلامية بأن الفنان اللبناني يتمتع بصحة جيدة ويقضي أيامه بشكل طبيعي بعيداً عن أي مشكلات صحية.

وتأتي هذه الشائعات قبل ساعات من الجلسة التمهيدية المقررة غداً (الأربعاء)، التي حددها رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال ضناوي، ضمن التحقيقات الجارية في أحداث عام 2013 التي لا تزال تثير الجدل حول تفاصيلها وتداعياتها.

ووفقاً للمعلومات، فإن الجلسة ستُعقد للفنان فضل شاكر، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«التحريض على محاولة قتل المدعي هلال حمود»، وهي القضية التي ما زالت تخضع لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.

في المقابل، أكدت محامية الفنان أماتا مبارك، أن موكلها بريء من جميع التهم الموجهة إليه، مشددة على أن ملفه القانوني مستقل تماماً عن قضية الشيخ أحمد الأسير، التي كانت قد ارتبطت باسمه في السابق.

وأوضحت في تصريحات إعلامية أن شاكر «اتخذ قرار تسليم نفسه منذ فترة»، معتبرة أن «الظروف الحالية تسمح بمتابعة القضية في مناخ قضائي أكثر نزاهة وهدوءاً».

وأشارت مبارك إلى أن كل المؤشرات الراهنة توحي بأن القضاء اللبناني سيتعامل مع الملف بعيداً عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية، وهو ما يعزز فرص الفنان في الحصول على محاكمة عادلة تنظر في الوقائع بموضوعية وشفافية.