حسم النجم التركي بوراك أوزجيفيت الجدل الحاصل حول بيعه ممتلكاته واستعداده لمغادرة تركيا، مؤكداً أن ما يُنشر عنه مجرد شائعات لا تمت إلى الواقع بصلة.

وقال النجم التركي: «لقد سئمت من نفي مثل هذه الأخبار، معظم ما يُنشر عني شائعات لا أساس لها ولا تستحق الرد».

وأضاف: تسير حياتي المهنية والعائلية بشكل طبيعي دون أي تغييرات.

ونشر بطل المسلسل التاريخي الشهير المؤسس عثمان صورة جديدة تجمعه بزوجته النجمة فهرية أفجان وابنه الكبير، في خطوة فسّرها المتابعون بأنها رد غير مباشر على شائعات انفصالهما التي انتشرت أخيراً، مؤكداً استقرار زواجهما وهدوء حياتهما الأسرية.

وجاء رد بوراك الحاسم بعد انتشار صورة حديثة له أثناء توقفه في محطة للوقود بمنطقة كوروجشمه بسيارته الفارهة، كذلك أفادت بعض التقارير الإعلامية بأن أوزجيفيت عرض للبيع سياراته الفاخرة، ومن بينها رولز رويس، إضافة إلى عقارات في مناطق راقية مثل أجاركنت وشيلة، كما يستعد لمغادرة البلاد بسبب خلافات أسرية، وهو ما نفاه بشدّة.