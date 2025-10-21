فيما كشفت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد تعرضها للاحتيال وسرقة 5 ملايين دينار، أكد المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن أن المبلغ المسروق لم يتجاوز الـ5 ملايين درهم إماراتي، ما يشير إلى التفاوت الكبير في قيمة المبلغ المسروق، فضلاً عن التناقض في تصريحات الشاعرة التي ظهرت في مقطع فيديو منهارة من البكاء بعد تعرضها للسرقة دون أن تذكر بأن اللص الحقيقي هو زوجها.

وأثار تناقض المساعيد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي التي استنكر مرتادوها التفاوت الكبير بين ما أعلنه الأمن الأردني وما ذكرته، مطالبين بمعرفة قيمة المبلغ المسروق الحقيقي وكشف كافة ملابسات الواقعة.

وقبضت الأجهزة الأمنية الأردنية على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد بعد إعلانها سرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن سيدة تقدمت، أمس الأول، بشكوى للبحث الجنائي في عمّان، تفيد بتعرّضها لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وتوارى عن الأنظار.

وأضاف المتحدث، الذي لم يذكر اسمي طرفي القضية، أن المبلغ هو جزء من ثمن عقار قامت ببيعه في الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها أبرزت الوثائق التي تشير إلى ذلك.

وذكر بأن فريق تحقيق من البحث الجنائي باشر القضية، وتمكن فجر اليوم (الثلاثاء)، من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه. وحسب البيان الأردني، فقد اعترف خلال التحقيق معه بسرقة المبلغ، وتمكّن فريق التحقيق من ضبط مليون و600 ألف درهم إماراتي، لافتاً إلى أن البحث جارٍ عن بقية المبلغ.

وكانت المساعيد قد نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «قدّر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما أعرف من وين ابتدي أو من وين انتهي، لكن بقول لكم شيء واحد، إني تعرضت اليوم للسرقة، وانسرق مبلغ جداً كبير، ما هو بالمبلغ البسيط».

وأضافت: «ما فيه مشكلة مثل ما بدأنا قبل، وجمعنا قرشنا بالحلال، نرجع نجمعه مرة ثانية، وحسبي الله ونعم الوكيل». وأردفت: «ما أعرف أيش أقول، أنا كثير متضايقة مو على الفلوس بس على الغدر». ووفقاً للمصادر، فإن المساعيد كانت ضحية لخديعة مالية متقنة، بعد أن أوهمها أحد الأشخاص بالاستثمار في مشروع ضخم قبل أن يختفي بالمبلغ.