تعرض دار Iconic Auctioneers في بريطانيا سيارة جاغوار E-Type الأسطورية، التي قادها النجم البريطاني مستر بين في مسلسل Man vs Bee، للبيع في مزاد علني تنظمه نوفمبر القادم.

ويتوقع الخبراء أن يتجاوز سعرها حاجز المليون دولار، نظرًا لارتباطها بنجم الكوميديا العالمي وقيمتها التاريخية.

السيارة، موديل 1963 ورقم الهيكل #2، كانت أول طراز من سلسلة E-Type يُعرض للجمهور خلال معرض جنيف للسيارات عام 1961.

وبعد فترة قضتها في الولايات المتحدة، عادت إلى المملكة المتحدة عام 1989، حيث خضعت لعملية ترميم شاملة أعادت إليها رونقها الأصلي مع الحفاظ على أصالتها.

ولا يقتصر تاريخ السيارة على قيمتها الفنية فقط، إذ لعبت دورًا رئيسيًّا في أحداث مسلسل Man vs Bee، الذي يتابع شخصية «تريفور بينغلي» في مغامراته الكوميدية مع نحلة؛ ما جعلها أيقونة محبوبة لدى جمهور المسلسل ومحبي روان أتكينسون.