كشف المخرج المصري طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان»، المقرر عرضه في السينما نوفمبر القادم، بعد مرور أكثر من 20 عاماً على عرض الجزء الأول الذي أصبح من علامات السينما المصرية الحديثة، مشيراً الى أن الجزء الجديد يحتفظ بـ«التركيبة الفنية» نفسها التي أحبها الجمهور، لكنه يقدّم قصة مختلفة تدور أحداثها بعد مرور 10 سنوات، إذ يتابع العمل تطور العلاقة بين الشخصيتين الرئيسيتين اللتين يجسدهما هاني سلامة وحلا شيحة، في معالجة جديدة تعكس النضج العاطفي وتغير الزمن.

وعن الجدل الذي أثاره البرومو التشويقي للفيلم بسبب مشاهد ظهرت فيها أسماء جلال، أوضح العريان أن الحكم على الفيلم من خلال البرومو أمر غير منصف، قائلاً: «الفيلم يحمل خطوطاً درامية متعددة لا يمكن اختزالها في دقائق قليلة من الإعلان، وأسماء جلال تقدم أداءً مختلفاً تماماً ضمن إطار درامي ورومانسي متكامل، وأعتقد أن الجمهور سيغيّر رأيه بعد مشاهدة العمل كاملاً».

وأكد على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بدء التحضير للجزء الرابع من فيلم «ولاد رزق»، موضحاً أن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة، وأشار إلى أن الجزء الجديد سيعود بالجمهور إلى مرحلة الشباب للأشقاء الأربعة، ما يمنح الشخصيات أبعاداً جديدة ويعيد جذورها الأولى قبل الأحداث التي عرفها المشاهدون.

وقال: سيجسد أحمد مالك شخصية «رضا» التي قدمها سابقاً أحمد عز، بينما تم ترشيح أحمد عز لتجسيد شخصية «الشايب» التي لعبها آسر ياسين.