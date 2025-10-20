تصدر فيلم «فيها إيه يعني؟!»، بطولة الفنان المصري ماجد الكدواني، شباك التذاكر في صالات السينما السعودية هذا الأسبوع.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، ويناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

و«فيها إيه يعني» من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس، ومحمد أشرف، ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.