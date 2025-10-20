كشف الفنان المصري هشام جمال تعرضه وزوجته ليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل، دون علم عائلتيهما.

وقال جمال: تعرضت وزوجتي للتسمم بعد ثلاثة أيام من شهر العسل، بعد أن تناولنا وجبة طعام من «فود ترك» جوار الفندق، وبعد أن أعجبنا مذاقها عدنا مرة أخرى لتناولها.

وأضاف: بعد صعودنا إلى الغرفة شعرت ليلى فجأة بالنعاس، فيما شعرت بألم شديد في المعدة، وعندما أيقظتها فوجئت بأنها مريضة كذلك لنقرر الانتقال إلى المستشفى.

ورغم الموقف الكوميدي الذي عاشاه، فقد اعتقد الأطباء أن حالتيهما مستقرة، بينما كان هشام يشعر بألم حاد يشبه السكاكين في معدته، وكانت ليلى تحاول إقناع الأطباء بصعوبة الوضع.

وقال هشام جمال: بعد أن تناولت الأدوية ظللت عدة ساعات دون أن أشعر بالتحسن، وفجأة أخبرتني ليلى أنها تعاني من ألم شديد أيضا، فطلبنا حضور الطبيب، والوقت كان يداهمنا، إذ تبقى نحو ثلاث ساعات فقط قبل موعد الطائرة إلى مصر، فأسرعنا لإنهاء الإجراءات وتمكنا من العودة بأمان.

وأكد هشام جمال وليلى زاهر أنهما لم يخبرا أي شخص من عائلتيهما بالحادثة، خوفا من إحداث قلق أو توتر لدى أقرب الناس إليهما، محافظين على خصوصية الموقف رغم خطورته.