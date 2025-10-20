كشفت الفنانة المصرية يسرا عن فشل أول 25 فيلماً قدمتها في مشوارها الفني لتبدأ بعدها في محاسبة نفسها والتركيز في اختياراتها، مشيرة إلى إطلاق الجمهور عليها لقب الفنانة المعلبة في بداياتها. وقالت خلال ندوة «50 سنة يسرا» ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي: «صادفت في حياتي مواقف كتير جدا، مرات أتعامل بذكاء وتفهم، وأوقات أكون متضايقة، الوقت علمني أني أفصل زعلي عن جمهوري اللي له حق عليا إلى حد ما، أرفض أني أفتح حياتي قدام العالم، لازم أشعر بارتياح أني أتحدث مع الناس بهذه الطريقة». وأضافت: «في البداية لم تكن لدينا رفاهية وضع حدود فيما أقدمه للجمهور من خلال الأحاديث الصحفية مع صحفيين كبار معروفين، لم يكن هناك التوسع، والآن السوشيال ميديا فرضته، وأحيانا هي اللي بتكبر الموضوع من أجل اللايكات وتحقيق الأرباح». وتابعت: «الميديا لها قيمتها وقوتها شرط أن يتم استغلالها بالشكل السليم، وهو ما أعمل عليه الفترة الأخيرة». وأضافت يسرا عن مشوارها: «استمتعت برحلتي، وبقول الحمد لله أني كنت ممثلة، ومن غير حب الناس الممثل مش موجود، وحب الزمايل والمقربين، ممتنة لكل بني آدم وقف معايا في حياتي وأضاف لي».