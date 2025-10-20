فضل شاكر أمام القضاء.. جلسة استجواب تمهيدية الأربعاء

بعد سنوات من التواري والاختفاء في مخيم عين الحلوة، يستعد الفنان اللبناني الشهير فضل شاكر للمثول أمام القضاء اللبناني. وحددت محكمة الجنايات في بيروت جلسة استجواب تمهيدية للفنان يوم الأربعاء 22 أكتوبر، بناءً على قرار القاضي بلال ضناوي، بحسب ما نقلت قناة الجديد.وكان فضل شاكر قد سلّم نفسه قبل أسابيع إلى قوة استخبارات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة في صيدا، إذ شوهد يسير بهدوء وتفاؤل برفقة مرافقيه، استعدادًا للمثول أمام العدالة. ويأتي هذا التطور في إطار قضايا متعلقة بالتسليح وتهم إرهابية وجهت له في أحداث سابقة، ما يعيد فتح ملفه الأمني والسياسي بعد سنوات من الغموض.ويتابع اللبنانيون بشغف تفاصيل هذه القضية التي تجمع بين الفن والسياسة، وتعيد إلى السطح أسئلة حول مصير فضل شاكر ومستقبله القانوني.