تستعد النجمة الأمريكية كاردي بي لإحياء حفلة فنية ضخمة ضمن فعاليات مهرجان ساوندستورم 2025 في الرياض المقام ديسمبر القادم. ويعد أحد أكبر التجمعات الموسيقية في الشرق الأوسط، ويستقطب سنوياً أبرز نجوم الغناء والموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الحساب الرسمي للمهرجان عبر «إنستغرام» مشاركة كاردي بي رسمياً في الحدث، معلقاً بعبارة: «الرياض، تجهزي لتجربة موسيقية لن تُنسى مع كاردي بي. الحدث سيكون مختلفاً هذا العام»، في إشارة إلى أجواء استثنائية يعد بها القائمون على التنظيم هذا الموسم.

ويأتي انضمام كاردي بي ليعزز قائمة المشاركين العالميين في المهرجان، التي تضم هذا العام أسماء بارزة مثل Lil Yachty وMiguel وPitbull، لتقدم للجمهور تجربة موسيقية فريدة تجمع بين تنوع الإيقاعات والأساليب الفنية الحديثة.

ومن المنتظر أن تؤدي كاردي بي خلال حفلتها مجموعة من أشهر أغانيها التي حققت ملايين المشاهدات على المنصات الرقمية، إلى جانب أداء حي لعدد من مقاطع ألبومها الأخير الذي طرحته أخيراً ويضم 23 أغنية تعاونت فيها مع جانيت جاكسون، وليزو، وسيلينا غوميز، وميغان ذا ستاليون، وكاش كوبين. وقد حظي الألبوم بإشادة واسعة من النقاد لما تميز به من تنوع موسيقي وجودة إنتاجية عالية.