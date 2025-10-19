سحبت صالات السينما في مصر فيلم «ماما وبابا»، بسبب ضعف الإقبال الجماهيري.

وبحسب مصادر مصرية باع الفيلم 3 تذاكر فقط في آخر أيام عرضه، مكتفيًا بإيرادات 612 جنيهًا فقط، ما سبب صدمة لأبطاله خصوصاً الفنانة المصرية ياسمين رئيس.

وخالف فيلم «ماما وبابا» التوقعات رغم عرضه ضمن الموسم السينمائي، وسط منافسة تعتبر عادية وغير ساخنة في الموسم الحالي.

واستقبلت دور العرض السينمائي المصرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، الفيلم الكوميدي العائلي «ماما وبابا»، بطولة الفنانة ياسمين رئيس والفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا».

وفي الأيام الأولى من العرض تصدّر الفيلم شباك التذاكر، ليحقق إجمالي إيرادات بلغت 950 ألف جنيه، محتلاً بذلك المركز الأول في البوكس أوفيس، إلا أن إيراداته سرعان ما تراجعت، ليسجل بأحدث ليالي عرضه أمس الأول 612 جنيهًا فقط، ما تسبب في سحب عرضه من دور العرض السينمائي المصري بسبب الضعف الكبير في إيراداته.

فيلم «ماما وبابا» من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن، وتأليف محمد صادق، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح، وإخراج أحمد القيعي.