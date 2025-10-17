يسرا تسلم التكريم لمنة شلبي



أهدت التكريم لشخصين



حلم منة شلبي تحقق



منة شلبي: أنا فنانة محظوظة من أبناء جيلي



رسالة شكر ورد الجميل

أعربت الفنانة المصرية منة شلبي عن سعادتها البالغة بعد حصولها على جائزة «الإنجاز الإبداعي» خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط تصفيق واسع وترحيب كبير من الحضور.وفي لفتة إنسانية مؤثرة، قدمت الفنانة المصرية يسرا الجائزة لمنة شلبي على خشبة المسرح، في تكريم جاء تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالأدوار المتميزة والإسهامات المؤثرة في السينما المصرية والعربية.وأهدت منة شلبي التكريم إلى والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والمخرج الراحل رضوان الكاشف، مؤكدة أنهما أصحاب الفضل الأكبر في مشوارها، إذ آمنا بموهبتها وصدّقا حلمها منذ بدايته.وقالت منة خلال كلمتها على المسرح:«منذ أكثر من 25 عامًا كنت أحلم أن تصلني دعوة تحمل اسمي كفنانة، وها أنا اليوم أقف على هذا المسرح أعيش حلمي الذي تحقق بفضل الإصرار والإيمان».وأضافت أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها انضمت وتعاونت مع جيل أتاح لها فرصة العمل مع فنانين كبار تعلمت منهم معنى الفن الحقيقي، مثل ليلى علوي، هالة صدقي، محمود عبد العزيز، إلهام شاهين، ويسرا.وتابعت منة شلبي حديثها: «كنت أحلم فقط بلقائهم، واليوم أفتخر بأنني تعلمت من أساتذة على أيديهم وعرفت من خلالهم قيمة المهنة وعظمة تأثيرها».واختتمت منة شلبي كلمتها بتوجيه الشكر لكل المخرجين والنجوم الذين دعموا مسيرتها الفنية، مؤكدة أن حبها للسينما سيظل البوصلة التي توجه خطواتها دائمًا نحو الإبداع والصدق.