كشف قائد فرقة فنان العرب محمد عبده المايسترو هاني فرحات تفاصيل وتحضيرات حفلة الليلة في محافظة شقراء، مؤكدًا أن الجمهور سيكون على موعد مع ليلة استثنائية تحمل العديد من المفاجآت الفنية.

وقال فرحات لـ«عكاظ»: «أعددنا الكثير من المفاجآت لحفل الليلة، وأبو نورة دائمًا يلبي طلبات جمهوره، ونحن نسعى معه لإرضاء جميع الأذواق سواء من الحاضرين في المسرح أو المشاهدين عبر البث المباشر»، مشيراً إلى أن الحفل سيتضمن ما بين 17 إلى 18 أغنية، من بينها أعمال لم يؤدها فنان العرب على المسرح منذ أكثر من عامين، سيتفاجأ الجمهور بسماعها مجددًا بروح موسيقية متجددة.

ولفت إلى أن تحضيرات الحفل استمرت أربعة أيام متواصلة من البروفات اليومية، بواقع فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لتقديم أمسية فنية تليق بتاريخ فنان العرب وجمهوره.

ويقام الحفل الليلة على مسرح البواردي في محافظة شقراء، وتُفتح البوابات للجماهير عند الساعة السابعة مساءً، وسط ترقب واسع من عشاق الطرب الأصيل لحضور أمسية يُنتظر أن تكون واحدة من أبرز حفلاته في المنطقة الوسطى.