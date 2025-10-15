قدّمت الفنانة منال باحنشل في المعرض التشكيلي «وطن 2025» بالرياض مجموعة أعمال فنية بعنوان «مجموعة وطن»، جسّدت فيها رموز الهوية الوطنية من خلال خامة الرمل بوصفها ذاكرة الأرض وصوتها.ضمّت المجموعة 3 لوحات رئيسة: «شرايين النفط» التي عبّرت عن النفط كشريان حياة يتقاطع فيه ثبات الأرض وقوة الطاقة، و«أوتاد الوطن» التي مثّلت مناطق المملكة الثلاث عشرة بأعمدة رملية متباينة الطول توحّدها قاعدة واحدة ترمز للجذور، و«لحن الوطن» التي تجسّد وحدة الشعب السعودي في تناغم بصري رملي على خلفية سوداء.باحنشل، المولودة في جدة عام 1979، تشغل منصب مديرة المتحف التاريخي بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحمل ماجستيرين في الفنون الإسلامية وفحص وتثمين التحف من جامعتي الملك عبدالعزيز ونيفادا الأمريكية.شاركت في معارض دولية عدة، منها وورد آرت دبي وفنانو القصبة بإسبانيا، وحصلت على جائزة المركز الأول من المجلس الثقافي البريطاني، وأسست مركز منال للفنون لتمكين المرأة السعودية فنيًا وتدريب أكثر من 1500 فنانة.تؤمن باحنشل بأن الفن «ذاكرة الوطن حين يُروى بالرمل»، وأن اللوحة حين تُلامس الأرض تصبح أكثر صدقًا وخلودًا.