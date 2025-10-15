اجتاز (247) عملًا فنيًا المرحلة الأولى من مراحل جائزة «فنون المدينة» التي تنظّمها مؤسسة جائزة المدينة المنورة.

واستقبلت المؤسسة (365) عملاً من الفنانين التشكيليين المشاركين في الجائزة، التي خُصّصت دورتها الأولى للعام الحالي 2025 في مجال الفن التشكيلي.

وأشارت المؤسسة في إحصائية أصدرتها إلى أن جائزة «فنون المدينة» تعدّ إحدى مبادرات الجائزة، استقبلت خلال فعالياتها التي أقيمت خلال شهر سبتمبر الماضي، (122) مشاركًا و(243) مشاركة من بينهم (112) مشاركًا من منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى (94) مشاركًا من منطقة مكة المكرمة، و(38) مشاركًا من منطقة الرياض، إضافة إلى (121) مشاركًا من باقي مناطق المملكة.

وجائزة «فنون المدينة» مبادرة ثقافية تركّز على الفنون التشكيلية؛ بهدف تعزيز التعبير الإبداعي عن مكانة المدينة المنورة الدينية، والتاريخية، والثقافية، والحضارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتراثية من خلال أعمال فنية تشكيلية، وتستهدف الجائزة الفنانين التشكيليين السعوديين والمقيمين في المملكة.