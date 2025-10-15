فيما انتقد متابعو برنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه الفنان المصري إدوارد، استضافة الفنانة عزة سعيد، مشيرين إلى أن الحلقة استغلت حالة إنسانية للسخرية وتحقيق المشاهدات، أكد إدوارد حذف الفيديو من على صفحه القناة.

وقال عبر حسابه على «فيسبوك»: «بنحترم كل الناس وبعتذر لو حد زعل مني، أكيد مكنتش أقصد حاجة وحشة ونيتي صافية زي ما كل الناس تعرف عني إني دايما بحب وبدعم كل فنان».

وأضاف: «لما فريق الإعداد بلغني بوجود الفنانة عزه سعيد فرحت جداً اني سأستضيف فنانة زميلة وموهوبة غايبة فترة عن الوسط الفني زي ما دايماً بعمل في برنامج القاهره اليوم، بستضيف كبار النجوم اللي أسعدونا واحنا طبعا برنامج مباشر، ولما لقيت الضيفة عندها مشكلة احترمت ده وقفلت الفقرة قبل ميعادها احترامًا ليها من غير ما أبين اني استغربت الكلام».

تصريحات غريبة

وخلال استضافتها في البرنامج أدلت عزة سعيد بسلسلة من التصريحات الغريبة، وقالت خلال اللقاء: «أتفقت على بطولات منذ أول ما اتولدت علشان أعملها بعد 20 سنة».

وأضافت: «المخرج الراحل يوسف شاهين كان يبحث عني للعمل معه، مشيرة إلى الاتفاق على تنفيذ 20 فيلماً مع شريف عرفة».

وأشارت عزة إلى حصولها على لقب ملكة جمال مصر في دبي، وملكة جمال لبنان، ولديها «3 أفلام تُعرض حاليّاً» و«16 فيلماً كل سنة»، إضافة إلى أنها تمتلك «محل ألماس».

ولاحظ الجمهور أن الفنانة تتحدث بجدية تامة، ما جعل المشهد مستغرباً أكثر منه طريفاً، معتبرين أن الحلقة كشفت حالة صحية تمر بها الفنانة.



عزة سعيد

درست عزة في معهد الفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني مع المخرج محمد النجار الذي رشحها لأدوار في أفلام عدة، أبرزها «صعيدي رايح جاي» ومسلسل «البنات». كما قدمت أدواراً في أفلام مثل «زكي شان» و«الباشا تلميذ»، «كان يوم حبك»، «يا أنا يا خالتي»، «كتكوت»، «ميدو مشاكل»، ما جعلها من الوجوه المعروفة في الدراما والسينما المصرية في فترة التسعينيات وبدايات الألفية الثالثة.