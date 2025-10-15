وجّه الفنان أحمد العونان رسالة إلى جمهوره في المملكة العربية السعودية قبل عرض مسرحيته «النداء الأخير» بموسم الرياض على مسرح محمد العلي بالبوليفارد سيتي وذلك من تاريخ 23 إلى 29 أكتوبر الجاري.

ونشر العونان بوستر المسرحية وعلق عليه «جمهورنا وأهلنا بالرياض نقدم لكم مسرحية «النداء الأخير» على مسرح محمد العلي، ضمن مسرحيات موسم الرياض، حياكم الله وتشرفونا، 23- 29 أكتوبر».

وتفاعل معه الجمهور وأبدوا حماسهم لمشاهدة المسرحية خلال عرضها بموسم الرياض.

النداء الأخير

و«النداء الأخير» مسرحية كوميدية تدور أحداثها حول موظف متقاعد يعيش حياة روتينية مملة، لكن تتغير حياته تمامًا عندما يضطر إلى دخول مجال الخطابة بدافع الحاجة، وتتوالى الأحداث.

والمسرحية من بطولة الفنانين أحمد العونان، محمد عاشور، بيومي فؤاد، فهد البناي، نورة العميري، سلطان الفرج، مبارك المانع وآخرين.