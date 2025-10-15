أكدت الفنانة المصرية لبلبة، أن تكريم المخرج محمد عبدالعزيز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسعدها كثيرًا، كونه من المخرجين الذين كان لهم أثر بالغ في مشوارها الفني، وأوضحت لـ «عكاظ» أنها تعاونت معه في عدد من أبرز أفلامها، وهو من قدّمها في أول بطولة مطلقة من خلال فيلم «خلي بالك من جيرانك».

وأضافت: «حصلت على دور في الفيلم عن طريق الصدفة، لكنه حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وحصد جوائزعدة، وظلّ يُعرض في دور السينما عامًا كاملًا، وأعتز جدًّا بعملي مع محمد عبدالعزيز، وله فضل كبير عليّ، وتكريمه أسعد قلبي».

كما وجهت لبلبة رسالة تهنئة للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي بمناسبة زواجها، وقالت: «مبسوطة جدًّا ليها، ومبروك من قلبي، وربنا يسعدها، ومش عيب اللي عملته، هي متجوزة على سنة الله ورسوله».