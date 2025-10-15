

كشفت الفنانة المصرية يسرا لأول مرة عددا من المواقف والتحديات الصعبة التي مرت بها سواء خلال طفولتها أو حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن تلك التجارب كانت السبب في تشكيل شخصيتها وساهمت في قوتها التي تتمتع بها اليوم.وأكدت يسرا في تصريحات تلفزيونية، أنها انفصلت عن والدتها في سن الرابعة عشرة بعد أن أخذها والدها لتعيش معه لمدة عام ونصف العام، ووصفت تلك التجربة بأنها كانت صدمة نفسية لأنها كانت متعلقة بوالدتها بشكل كبير.وأضافت أن فترة الانفصال عن والدتها تركت أثرًا نفسيًا عميقًا ظلّ ملازمًا لها لسنوات، قائلة: «قعدت سنة ونص مشوفتش أمي، ودي كانت تروما بالنسبالي».كما تطرق الحديث عن دعم الفنان المصري الراحل سمير صبري لها في مشوارها الفني، مؤكدة أنه كان السند الحقيقي في حياتها، خصوصًا بعد الحادث الذي تعرضت له وأدى إلى إصابة وجهها وجعلها تفكر في الابتعاد عن التمثيل، حيث وقف بجانبها حتى عادت إلى العمل وأجرت عمليتين جراحيتين في 36 ساعة.فيما تحدثت يسرا عن كيفية تعاملها مع الشهرة، حيث قالت إنها لا ترى فيها مصدر إزعاج كما يردد البعض، بل تعتبرها نعمة ومسؤولية تجاه الجمهور الذي يحب الفنان بلا شروط، مع ضرورة الحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية.واستعادت يسرا بداياتها الصعبة، موضحة أنها عاشت بمفردها دون مال أو بيت أو سند، لكنها أصرت على مواصلة الطريق لإثبات نفسها، واعتبرت تلك المرحلة بداية حقيقية لمشوارها الفني.كما كشفت يسرا طريقتها في التعامل مع الضغوط النفسية قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت تلجأ إلى الأهرامات للتعبير عن ضيقها لتصرخ وتفريغ ما بداخلها هناك، وفي وقت لاحق زارت طبيبة نفسية في أمريكا لتتحدث مع شخص لا يعرفها، معتبرة أن الاعتراف بالحاجة للدعم النفسي ليس ضعفًا بل شجاعة.