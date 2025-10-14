تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل عرض مسرحية «النداء الأخير» في موسم الرياض 2025

موعد ومكان المسرحية

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تفاصيل وموعد انطلاق عرض مسرحية «النداء الأخير»، بطولة الفنان أحمد العونان والفنان بيومي فؤاد ومجموعةمن ألمع النجوم، والمقرر عرضها ضمن موسم الرياض الجاري لعام 2025.وأكد آل الشيخ أن عرض مسرحية «النداء الأخير» سيكون بداية من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري، على مسرح محمد العلي بالبوليفارد ضمن مسرحيات موسم الرياض.ويشارك في مسرحية «النداء الأخير» بجانب أحمد العونان وبيومي فؤاد، في بطولتها نخبة من نجوم المسرح الخليجي، من بينهم : فوز الشطي، ميس كمر، سلطان الفرج، نورة العميري، وفهد البناي.تدور أحداث المسرحية حول موظف متقاعد يدخل عالم الخطابة بدافع الحاجة، ليواجه تحديات جديدة بطريقة كوميدية درامية، مما يتيح للجمهور تجربة فنية تجمع بين الضحك والتشويق.