كشف الموزّع الموسيقي «مدين»، تطورات الحالة النفسية للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مشيرًا إلى تجاوزها فترة الاكتئاب وتستعد حاليًا لعودة فنية قوية.

وأوضح في تصريحات إعلامية بأن شيرين تتواجد في مصر وتعمل على مشاريع جديدة فضّل عدم الكشف عنها حتى تعلنها بنفسها.

وأضاف «مدين» كان من المفترض أن أشاركها الاحتفال بعيد ميلادها، لكن الظروف حالت دون ذلك، رغم سعادتها الكبيرة بالتحضيرات التي أُجريت بهذه المناسبة، موجهاً رسالة إلى جمهور شيرين طالبهم من خلالها بدعمها والتركيز على أعمالها الفنية بدلًا من حياتها الشخصية، كونها تتأثر نفسيًا من المبالغة في تداول الأخبار عنها، مؤكدًا طرح أغنيات جديدة من ألبومها الأخير قريبًا.

من جانبه، نفى الفنان حسام حبيب ما تردد حول سفر شيرين للعلاج، موضحًا أنها فقط تقضي فترة نقاهة خارج مصر بعد مرحلة من الإرهاق، وقال: «شيرين بخير وزي الفل، ومفيش علاج ولا حاجة».