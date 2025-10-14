أعلن تلفزيون الكويت اعتماد عرض المسلسلات الدرامية القصيرة فقط على شاشته خلال موسم رمضان 2026، مستغنيًا عن الأعمال التقليدية الممتدة لثلاثين حلقة، في تحول نوعي يُعد الأول من نوعه على مستوى التلفزيونات في المنطقة.

وكشف وكيل وزارة الإعلام الكويتية بالنيابة تركي المطيري بأن الدورة البرامجية الجديدة تهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أعلى عوائد إعلانية في تاريخ القناة، عن طريق خطة تسويقية موسعة تشمل مختلف المنصات الإعلامية، مشيراً إلى أن دورة رمضان القادمة ستتضمن 12 مسلسلًا دراميًا قصيرًا، يتألف كل منها من 10 حلقات فقط، في تجربة وصفها بـ«الجديدة» على مستوى المنطقة، مؤكدًا تصميمها برؤية حديثة تتماشى مع تطلعات المشاهد الكويتي والعربي.

وأوضح أن الخطة البرامجية الرمضانية ستضم 18 برنامجا تلفزيونيا متنوعا، تشمل مجالات اجتماعية ودينية وثقافية وترفيهية وإنسانية، كما سيتم إنتاج أغنية خاصة بالشهر الفضيل، وتقديم فقرة «مدفع الإفطار» بحلة جديدة، إلى جانب برامج الطبخ والمسابقات اليومية التي تعزز روح التفاعل بين الجمهور.

وأضاف المطيري أن تلفزيون الكويت يستعد لإقامة حفل تدشين خاص للدورة الرمضانية قبل حلول الشهر الفضيل، للمرة الأولى، بمشاركة نخبة من الفنانين والإعلاميين وصنّاع المحتوى، مشيرًا إلى تسويق أكثر من 80% من الدورة حتى الآن، وهو ما يُعد إنجازًا غير مسبوق على صعيد العوائد الإعلانية، لافتا إلى أن الدورة الرمضانية الجديدة ستترافق مع إطلاق هوية إبداعية جديدة لتلفزيون الكويت، تعكس روح شهر رمضان المبارك، وتنسجم مع أجوائه من حيث الطابع البصري والموسيقي والإعلاني، بما يعزز مكانة القناة كمنصة وطنية متجددة تجمع بين الأصالة والتطوير.