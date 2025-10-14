محمد عبده
يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفلٍ طربي استثنائي في محافظة شقراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، على مسرح المهندس محمد البواردي، وسط أجواء ينتظرها عشاق الفن الأصيل.

إشادة بكرم أهل شقراء

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة «روتانا» مقطع فيديو عبر حسابها على منصة «إنستغرام» من كواليس زيارة محمد عبده الأولى إلى محافظة شقراء استعدادًا للحفل، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بكرم أهلها وأصالة تاريخها.
وقال فنان العرب في حديثه: «سعداء بوجودنا في شقراء، فهي بلدة جميلة في نجد، وأبناؤها من أوائل من درسونا في الابتدائية والإعدادية، ومنهم الأدباء والشعراء، وكل من يزورها يحبها ويشعر أنها جزء من وطنه».


مفاجآت الحفل

ووعد محمد عبده جمهوره بليلة فنية استثنائية بقيادة المايسترو هاني فرحات، يقدم خلالها مجموعة من أشهر أعماله التي تركت بصمة خالدة في وجدان عشاق الطرب العربي.

رسالة شكر وتقدير

كما وجه فنان العرب رسالة شكر وتقدير إلى المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه، تقديرًا لجهودهما الكبيرة في دعم الفنون وإحياء الحراك الثقافي والفني في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية.

حفلان جديدان

وفي سياق منفصل، يواصل محمد عبده جولاته الفنية خلال الفترة القادمة، حيث يحيي حفلين جديدين إلى جانب مشاركته في جلسات السعودية، الأول في الكويت يوم الخميس 23 أكتوبر في «أرينا الكويت»، والثاني في البحرين يوم الجمعة 26 ديسمبر على مسرح بيون الدانة.
